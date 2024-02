Sono cominciati i lavori all’ex carcere

Finalmente aperto il cantiere all’ex carcere San Domenico (nella foto). Un sollievo dopo un’odissea che pareva infinita cominciata dalla fine del ’91, con la struttura rimasta silenziosa e abbandonata con lo spostamento dei detenuti nelle nuove celle di Ranza. Dunque il lungo cammino per arrivare alle prime picconate della storia è già realtà, dopo quel cammino di proposte e progetti approvati per stilare il concorso internazionale di gara a suo tempo bandito per arrivare al capolinea. Con la vincitrice della gara alla ‘Opera Laboratori’. I lavori previsti dureranno almeno cinque anni con una spesa che si aggira secondo alcune stime sui 30 milioni. Previsti circa 40 posti di lavoro. Questa volta dalle parole si passa ai fatti. E dentro tutto quel volume di pagine di storia del vecchio San Domenico vedranno la luce la struttura ricettiva, spazi museali, teatro arena all’aperto da mille posti, locali per convegni, passeggiata paesaggistica su tutto il giro di ronda della cinta muraria, negozi dei prodotti locali e spazi per le associazioni. Tanta roba.

Romano Francardelli