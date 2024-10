Sonar, ormai ci siamo. Apertura a novembre

Tutto pronto per la riapertura del Sonar: sarà il 16 novembre. Si sono conclusi i lavori di ammodernamento portati avanti dal Comune ed il Sonar – Casa della Musica ora si evolve nel progetto: Snr. "Siamo entusiasti di questo ulteriore passo – afferma il presidente di Mosaico Claudio Niccolini - certi che riusciremo ad offrire alla comunità, oltre a eventi e musica, anche un luogo condiviso d’espressione artistica, di crescita culturale e di socialità". Snr è l’acronimo di Sonar Noise Resistance, concettualmente rappresenta uno spazio più ampio, mutevole e trasversale, che unisce musica, arte, cultura, creatività e socialità, aperto a tutta la comunità. Non soltanto una sigla dunque, ma un simbolo di trasformazione, dove la S richiama il nome originario memoria storica del luogo, N per Noise, che rappresenta le vibrazioni espressive, sociali e culturali che animano questo spazio ed infine R per Resistance, a rappresentare la resistenza culturale e sociale che ci spinge a superare le sfide, valorizzando la ricchezza creativa del nostro territorio e delle persone che lo animano. "In questa direzione assume un ruolo fondamentale il supporto e la collaborazione con l’amministrazione e gli uffici del Comune, ai quali va il mio ringraziamento per tutto il lavoro svolto negli ultimi anni e fino ad oggi – continua Niccolini –. Ringraziamenti che vanno poi indubbiamente estesi ai volontari ed ai soci di Mosaico APS, quali imprescindibili e instancabili attori protagonisti di tutti i nostri progetti, e senza i quali niente sarebbe possibile". Nella serata di apertura si celebrerà l’inaugurazione e il nuovo progetto con le esibizioni della band psychedelic rock americana FEDERALE, dell’artista post punk Tabacco e a seguire il Dj set di Macheda e Butch Eno. Un passo, quindi, importante nel percorso promosso dall’associazione Mosaico Aps, che da due anni ha cercato di riscoprire e rivitalizzare il luogo, perseguendo il concept che già era stato alla base del processo di rigenerazione urbana di fine anni ’90, che aveva appunto dato vita allo spazio-opera d’arte Sonar – Casa della Musica a firma dell’artista Loris Cecchini.

Lodovico Andreucci