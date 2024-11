Sofia campionessa. Ennesimo trionfo

È subito campione d’Italia della categoria junior di Taekwondo. Sofia Bechini, appena 15enne di Abbadia San Salvatore, cresce e da nove anni, da quando ha iniziato a praticare questa disciplina sportiva, porta a casa successi su successi.

Nel campionato italiano ’Freestyle’, svoltosi a Settimo Torinese, ha centrato subito l’oro. Una ragazza che si distingue nello sport ma anche nello studio. Frequenta lo Scientifico "Itis2 di Abbadia San Salvatore con un ’requisito’ importante: "Studente atleta di alto livello". Ad attribuirlo è stata il Coni in virtù di una intesa sottoscritta con il Ministero dell’istruzione e del merito. Un riconoscimento che consente a Sofia di conciliare meglio scuola e allenamenti.

Tante ore al giorno, cinque le svolge ad Arezzo dove si trova la palestra con i suoi maestri: Gennaro Patroni e Sguerri. Tutti i giorni, specialmente quando è vicina a qualche appuntamento agonistico, si allena ad Abbadia San Salvatore con il suo preparatore fisico Marco Tondi.

Ai libri ci pensa, eccome, visto che anche a scuola vanta una ottima media. "Spero – ci ha detto – di tornare in Nazionale non tra le atlete che si esibiscono per diffondere questo sport, ma per gareggiare".

Insomma a quindici anni ha conquistato tante, tante medaglie con altrettante grandi soddisfazioni. Un orgoglio per la sua famiglia ma anche per tutta la comunità di Abbadia San Salvatore, che l’ha visto crescere conquistando un alloro dietro l’altro e fa sempre più il tifo per lei. Ora anche sull’onda del nuovo titolo conquistato a Settimo Torinese.