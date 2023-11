"Siena: i cittadini chiedono chiarezza sui pini a rischio"

I cittadini adesso chiedono chiarezza. Non solo quelli che vivono nella zona ma anche i tantissimi senesi e non che transitano in questo nodo strategico per l’accesso alla città. Vogliono sapere se il segno rosso che c’è anche sul tronco di numerosi pini che costeggiano la strada, appena superato il supermercato, indichi che sono a rischio. Oppure necessitano di manutenzione. Basta fare una passeggiata per vedere che quasi tutti risultano contrassegnati.

In un caso sono caduti alcuni rami cinturati da nastro bianco e rosso, in attesa che vengano rimossi. Ce ne sono altri anche

in via Aldobrandino, compreso uno accanto alla fermata del bus. "Perché non viene fatta una ricognizione complessiva, così almeno stiamo tutti più tranquilli", la richiesta che si leva da chi vive qui.