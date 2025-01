Si-Sienasociale 2.0. Quattro tavoli tematici e 670mila euro

Quattro tavoli tematici, 3 anni di progetto, 26 enti del Terzo settore coinvolti, 3 partner (Confindustria, Fondazione diocesana, Toscana formazione) oltre ad enti pubblici come la Provincia di Siena e il Comitato Italiano Paralimpico, con un budget complessivo di 670mila euro co-finanziato da Fondazione Mps: questi i risultati della prima fase del progetto Si-Sienasociale 2.0, l’iniziativa del Comune di Siena con la Società della salute senese che punta a rafforzare la rete del Terzo settore. "La coprogettazione – ha spiegato l’assessore Micaela Papi – rappresenta una leva importante per costruire un nuovo welfare locale, per creare una cultura dell’amministrazione condivisa e realizzare progetti con il contributo di tutti". I quattro tavoli tematici sono dedicati agli anziani, a minori, giovani e famiglie, il terzo affronta il tema delle pari opportunità e il quarto è dedicato alla disabilità.