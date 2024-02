Sfida fra gli studenti sul web. Ecco quando e come votare le pagine anche sul sito on line

La sfida fra le scuole medie ed elementari della nostra provincia che dall’8 febbraio scorso stanno realizzando pagine con inchieste, interviste e approfondimenti, nell’ambito dell’iniziativa de La Nazione ’Cronisti in classe’, avviene non solo sul giornale ma anche on line.

Perché, come già accaduto con successo nelle scorse edizioni del campionato di giornalismo, le pagine vengono pubblicate nel sito appositamente realizzato dove è possibile votarle. Mobilitando amici e genitori, parenti e addirittura associazioni che sono vicine alle scuole per cercare di conquistare il Premio superclic che viene assegnato alla pagina più votata sul web. C’è chi, in passato, ha coinvolto persino la Pro Loco per diffondere gli elaborati realizzati dai giovani studenti del luogo.

Ricordiamo pertanto a tutti i docenti delle 27 ’squadre’ che quest’anno partecipano a ’Cronisti in classe’ che sul sito www.cronistinclasse.it verranno pubblicate, entro due giorni dall’uscita sul giornale di carta, tutte le pagine realizzate dai ragazzi.

Le stesse saranno votabili online per un periodo di due settimane successive alla pubblicazione, questo per consentire a tutte le scuole pari opportunità di esposizione temporale sul web. Al termine del progetto, come detto, durante la cerimonia finale che si svolgerà il 24 maggio al PalaOrlandi, verrà assegnato il premio Superclic alla pagina più votata sul web fra quelle realizzate dalle scuole della nostra provincia.

Un modo per coinvolgere famiglie intere nella sfida a colpi di clic, per divertirsi dunque a misurarsi anche sulla realtà dei social in maniera costruttiva.