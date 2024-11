"Scuola Rodari, guasto per poca manutenzione"

"Alle già disagiate condizioni in cui si trovano a studiare e lavorare alunni e personale della scuola elementare Gianni Rodari di Castellina Scalo, a causa dei lavori di pesante ristrutturazione che interessano l’edificio, si somma anche il freddo, per un guasto all’impianto di riscaldamento". Esprime preoccupazione il gruppo Per Monteriggioni, all’opposizione in consiglio comunale. "Ieri mattina a quanto ci risulta sono poi intervenuti i tecnici per ovviare all’inconveniente – spiegano Raffaella Senesi, Massimo Bencini e Luca Passalacqua –, ma il problema è che non si tratta di un guasto imprevedibile, bensì del risultato di una tardiva ed evidentemente poco accurata manutenzione programmata".

Per Monteriggioni aggiunge poi: "Forse il sindaco Frosini e le assessore competenti, Nisi per l’istruzione e Buti per i lavori pubblici, erano troppo distratti dai preparativi del G7 del Turismo e dall’esposizione mediatica che ne è derivata, per occuparsi della vita quotidiana dei cittadini di Monteriggioni".