Sarteano, un calendario 2025 speciale per aiutare gli animali in difficoltà

Sarteano (Siena) 26 dicembre 2024 – L’associazione “6 Zampe in Val d’Orcia”, ha alle spalle una storia lunga, che si è forgiata partendo da un obiettivo: il salvataggio e la cura degli animali. Un obiettivo che è sempre riuscita a realizzare grazie al raggiungimento di grandi traguardi, confermati dall’aggiudicamento, per la seconda volta, del servizio “Recupero Pullus di fauna selvatica”, volto al recupero dei cuccioli di animali appartenenti alla fauna selvatica del territorio dei dieci comuni dell’Unione Valdichiana Senese. Il servizio, necessario e imprescindibile, non è coperto e non fa capo alla Regione, la quale si occupa del recupero della fauna in generale, ma non dei piccoli. Proprio per questo l’Unione dei Comuni, con capofila Montepulciano, ha pensato a un bando volto a soddisfare questa necessità, che, negli ultimi anni, a causa della siccità e del cambiamento climatico, si fa sempre più impellente. “Siamo lieti di confermare, anche per i prossimi tre anni, il servizio di recupero dei pullus di fauna selvatica su tutto il territorio della Valdichiana Senese. Attraverso la gestione associata, abbiamo istituito un sistema dedicato al recupero di piccoli mammiferi e uccelli selvatici feriti o in difficoltà, rafforzando il nostro impegno per la tutela ambientale. I cittadini avranno così un punto di riferimento chiaro e affidabile per queste delicate attività.” Ha dichiarato Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano, Comune capofila dell’iniziativa. L’associazione “6 Zampe in Val d’Orcia”, lavora in maniera costante dal 2023, anno in cui ha recuperato ben settanta piccoli in difficoltà fra scoiattoli, aquile, falchi, aironi, lepri, ricci, tortore, civette, ghiri e non solo. Un lavoro importante svolto dai volontari che mettono anima e cuore in ogni azione, pensando solamente al benessere degli animali. “Quello fra i Comuni della Valdichiana Senese e 6 zampe in Val D'orcia è un esempio virtuoso di come pubblico e associazionismo possano unire le forze per una giusta causa. Per Brunella, Flavia, Giuliana, Gianni e tutto il resto del gruppo salvare animali in difficoltà è, da sempre, una vocazione. Siamo felici, come sindaci del territorio, che ben 10 Comuni possano usufruire di un servizio così delicato, certi che venga svolto con il massimo della cura e della passione” dichiara il sindaco Francesco Landi. In caso vi trovaste davanti a cuccioli o animali in difficoltà, o foste a conoscenza di tali situazioni, potete scrivere a: [email protected], oppure chiamare le volontarie: 349 5752539 Brunella e 340 2530058 Flavia. Per sostenere il lavoro dei volontari e delle volontarie quest’anno sarà possibile acquistare il calendario 2025 targato “6 Zampe in Val d’Orcia”, con le foto dei nostri amati animali, un piccolo gesto che può salvare tante vite. Il calendario è disponibile all’acquisto ogni venerdì al mercato di Sarteano, oppure presso Sottosopra o nello studio fotografica di Dario Pichini. È possibile sostenere l’associazione anche tramite bonifico bancario o donando il 5 per mille. Codice Fiscale: 96433360581/IBAN IT66 G088 5172 0300 0000 0227 983.