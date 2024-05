Sarà ascoltato il killer De Pau. Atti dalla procura

La commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi riparte da Giandavide De Pau. Il presunto killer di tre donne a Roma nel 2022 che si era autoaccusato di aver ammazzato il manager della comunicazione di Banca Mps. Il suo legale ha precisato che si trattava di una dichiarazione di 5 anni prima "in un momento di scarsa lucidità". Nonostante l’affermazione risalisse al 2019 (prima dunque che iniziassero i lavori della commissione Zanettin) e fosse stato aperto un fascicolo modello 45 (atti non costituenti notizia di reato) archiviato come opera di un mitomane, il fatto non era stato segnalato dagli auditi. "Con una delegazione ristretta – spiega il presidente Gianluca Vinci (nella foto) – e con ufficiali di polizia giudiziaria faremo una visita informale a De Pau, detenuto a Rebibbia, per un approfondimento. Potrebbe avvenire in tempi brevi, se riusciamo prima delle elezioni. Successivamente ci sarà un’audizione plenaria con De Pau". Vinci annuncia che verrà chiesto alla procura di Siena tutto il materiale del fascicolo che riguarda quest’ultimo. L’altro atto importante dell’Ufficio di presidenza attiene alla nomine dei consulenti che affiancheranno la commissione per valutare la documentazione e dare spunti, non avendo ad ora un mandato specifico. Tra i sei nomi anche Luca Migliorino, tecnico informatico, ex parlamentare dei 5 stelle e vice presidente della prima commissione d’inchiesta. Poi il magistrato in pensione Mario D’Onofrio (è stato tra l’altro procuratore a Tempio Pausania ed Alessandria), il medico legale Robbi Manghi, il commercialista e revisore contabile Paolo Chiussi, il tenente colonnello della Finanza di Rieti Alessandro Fagnani e il tenente colonnello dei Ris di Roma Adolfo Gregori che si è occupati per esempio del caso Moby Prince. La commissione scriverà poi alle procura di Siena e Genova per acquisire gli atti d’indagine scaturiti dalle denunce e dalle segnalazioni della prima commissione.

La.Valde.