Sangi Tutto tace

Continuano a rincorrersi le voci intorno al rinnovato stadio del Santa Lucia, con il presidente neroverde Tommaso Becagli dettosi pronto "a riportare il Sangi in Eccellenza": una popolare promessa. Tanti rumors, nessuna conferma ufficiale.

Così, se tutto sembrerebbe pronto, con l’appello e l’inizio della preparazione e della Coppa intorno al venti agosto, dal Santa Lucia non arriva nessun segnale, se non gli arrivi dell’allenatore Riccardo Giacopelli e del diettore sportivo Daniele Marchi. E’ restato invece al suo posto il direttore generale Fabiano Mugnaini l’uomo guida sia dalla sede del Santa Lucia e sia il portavoce del presidente.

E a proposito del numero uno neroverde, proprio in questi giorni gira e rigira la voce, dentro e fuori le mura, che lo stesso Becagli voglia lasciare il proprio ruolo all’interno della società perché troppo impegnato con l’azienda di famiglia, quindi con poco tempo a disposizione per il ’suo’ Sangi Fc. Al suo posto, sempre secondo le voci che rimbalzano da una ’porta all’altra’, e dal ’palazzo’ sarebbe pronto a prendere in mano la presidenza della San Gimignano Fc un suo uomo di fiducia.

Anche su questo aspetto non ci sono né conferme né smentite, ma solo il silenzio. E spesso il silenzio o porta buone nuove oppure... Ma anche questa è un’altra vecchia storia.

Romano Francardelli