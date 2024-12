San Gimignano celebra l'Immacolata Concezione con l'Arcivescovo Lojudice e il nuovo Capitolo del duomo

Doppia festa in duomo a San Gimignano domani per la Immacolata Concezione con la visita dell’Arcivescovo di Siena cardinale Augusto Paolo Lojudice con la solenne concelebrazione alle 10,30 e del ritorno dopo venti anni con la nomina dall’Arcivescovo dei Canonici del nuovo Capitolo del duomo.

Dopo l’ultimo canonico scomparso i primi anni del duemila il popolare parroco di Monteoliveto Minore don Alberto Fontani. E’ stata la volontà del giovane parroco e proposto don Gianni Lanini per riportare in duomo il tradizionale capitolo dei canonici "con il sostegno dell’Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice per procedere ad una ulteriore revisione e aggiornamento per dare alla Chiesa Sangimignanese". Spiega soddisfatto don Gianni e aggiunge "che rappresenta uno strumento che favorisca l’unione e la collaborazione del clero secolare e religioso presente sul territorio del Comune di San Gimignano".

Saranno quindi chiamati e ordinati dall’Arcivescovo Paolo Lojudice i nuovi canonici; dal Padre Castellano Ennio (Ordine dei Servi del Cuore Immacolato di Maria) nato a Bisaccia (AV) il 9 novembre 1960; John Padre Vans (Ordine di Sant’Agostino) nato a Mangad Kerala (India) il 7 febbraio 1977; il proposto don Lanini Don Gianni nato a Siena il 10 febbraio 1973. Il priore agostiniano padre Lopez Cordova Delfio, O.S.A. (Ordine di Sant’Agostino) nato a Piura (Perù) il 21 marzo 1975; Miggiano Don Luigi nato a Novate Milanese (Mi) il 4 gennaio 1959; Terzi Don Luigi nato a Cologno Monzese (Mi) il 26 marzo 1944 e infine Varghese Vembil Don Liyo nato a Thssiur (Kerala India) il 25 maggio 1987.

Dopo la festa in duomo incontro con la comunità in piazza Pecori per festeggiare gli 80 anni del popolare don Luigi Terzi decano del clero di San Gimignano, già parroco di Strada e cappellano a Ranza.

Sfogliare le pagine della storia del duomo di San Gimignano, racchiuse nell’archivio-biblioteca della parrocchia, il cammino comincia da Tempio maggiore al X-XI secolo a Pieve di Santa Maria Assunta e dal 1056 fu eretta a Propositura. Il titolo a Collegiata fu elevata e consacrata il 21 novembre 1148 da Papa Eugenio III e da sette cardinali. Dal 27 gennaio 1933 Papa Pio XI, il gioiello del Duomo di San Gimignano, conosciuto per le sue preziose opere in tutto il mondo, fu elevato a Basilica Minore.