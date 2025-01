San Casciano dei Bagni. Via tra le meraviglie

"Sono affascinato da questo scenario straordinario – ha esclamato il presidente della Regione Eugenio Giani affacciandosi dalla terrazza della piazza di San Casciano dei Bagni –capisco gli Etruschi che hanno scelto questo panorama incredibile per far nascere qui il loro santuario termale". E la valle che si apre agli occhi e che oggi non ha un nome, trovandosi al confine tra Toscana, Umbria e Lazio, è stata ieri battezzata dal presidente come "la valle degli Etruschi". Giani ha iniziato da qui il suo tour de force tra i Comuni della Valdichiana senese.

Primo appuntamento 9.30 con la sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti. Insieme a lei le presidenti, tutte donne, delle associazioni sancascianesi. Le tre pro-Loco di San Casciano, Celle e Palazzone, la ‘Filarmonica di Celle’, l’associazione culturale ‘La Terrazza e quella Archeologica ‘Eutiche Adyviena’ e la presidente della Cooperativa di Comunità ‘Filo e Fibra’.

Un incontro informale e allegro durante il quale il presidente Giani ha promesso di tornare per fare un bagno termale al Bagno Grande. La sindaca Carletti ha ringraziato il presidente a nome di tutta la comunità per aver creduto nel dossier della Valdichiana. "Lavoreremo tutti insieme – ha detto Carletti – affinché questo territorio sia sempre più conosciuto e diventi più attrattivo". Giani ha preso un caffè con i presenti, ha scambiato qualche battuta con Marino Mei, tra i più anziani amministratori del comune termale e con Kimberly Cluff che dalla California, insieme al marito, ha deciso di comprare una casa a San Casciano trasformandola nel loro ‘buen retiro’. Il mito della ‘Toscana Felix’ e di ‘Under Tuscan sun’ continua fortunatamente a vivere nell’immaginario collettivo.

F.D.