Riprese degli allenamenti per alfieri e tamburini: aggiornamenti sui corsi delle Contrade senesi

· DRAGO

– Corsi alfieri e tamburini della contrada del Drago sono ripresi. Gli allenamenti settimanali, per il mese di marzo, saranno effettuati solo il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. A partire da mercoledì 3 aprile, invece, i corsi si svolgeranno nei seguenti giorni: mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e Sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Domani pizza in società. Per soci e famiglie.

– Sono ripresi gli allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della Contrada del Leocorno. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (3926475211).

– Oggi alle 21,30 assemblea generale del popolo. Odg: Lettura ed approvazione del verbale della precedente Assemblea, Comunicazioni Priore, Lettura ed approvazione del consuntivo 2023 e del preventivo 2024 di contrada e società, Comunicazioni del presidente di società, Concessione bandiere in comodato d’uso, Varie ed eventuali.

· PANTERA

– La Commissione per la Revisione degli Statuti sarà a disposizione per i ricevimenti nei giorni di domani e mercoledì 27 marzo dalle 21,30 alle 23,30. Non saranno effettuate convocazioni personali.

– Domani Pizza e Ping Pong. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (33886 97893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– Per la sfilata vintage del 20 aprile siamo a disposizione per la raccolta degli abiti nelle serate del 27 marzo e 4 aprile dalle 21 in poi. Si ricorda che sono richiesti abiti dagli anni 60’ agli anni 90’ (compresi abiti maschili). Ci preme di ricordare che sono richiesti gli abiti delle feste delle vittorie (compreso anno 2006) e magliette stampate negli anni. E’ garantita la conservazione in luoghi chiusi e i capi saranno numerati alla consegna per garantire la restituzione a fine evento. Se impossibilitate a recarvi nelle date indicate potete contattare direttamente le Addette: Serena 3453406022, Silvia 3484761037, Elisabetta 3669862276, Veronica 329329 9426, Lucrezia 3284709730.

· SELVA

– Martedì 26 marzo, alle 21,30 assemblea generale nel museo della contrada.

· TARTUCA

– Martedì 26 marzo avranno inizio i corsi per alfieri e tamburini nel Prato di Sant’Agostino. I corsi si svolgeranno il martedì, il venerdì e il sabato. Il martedì e il venerdì dalle 18 alle 19,30, con il ritrovo in economato in via Tommaso Pendola alle 17,45. Il sabato dalle 17 alle 18,30, con il ritrovo in economato in via Tommaso Pendola alle 16,45.Come sempre il sabato sarà offerta la merenda a tutti.

· TORRE

– Domani alle 15,30 il circolo culturale I Battilana organizza una visita all’Accademia dei Fisiocritici e al Museo di Strumentaria Medica La Maddalena. Ritrovo davanti alla sede dell’Accademia dei Fisiocratici (Piazza Sant’Agostino) alle 15,15. La visita sarà guidata da Davide Orsini, Direttore del Sistema Museale Universitario Senese. Per prenotazioni contattare Luca Bonomi 3338468116. Dalle 16 alle 17 Iil Gruppo Piccoli organizza il corso di cucito per bambine/i.

Aldo Tani 3402229869, Cecilia Gessani 3494949304. Alle 20 cena in società riservata per soci e famiglia. A seguire Discoteca aperta agli Over 18.