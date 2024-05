Rifiuti, novità Monticiano: "Porta a porta ovunque"

Il Comune di Monticiano, in collaborazione con Sei Toscana, prosegue il percorso di miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio. Monticiano, attestato al 72,5 per cento di differenziata a fine 2023, introdurrà importanti novità per il porta a porta, con una revisione dei calendari di raccolta e nuove modalità di conferimento. Sarà introdotta la raccolta separata degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti) che dovranno essere conferiti nei nuovi mastelli con coperchio verde. "Un progetto virtuoso iniziato già dalla scorsa amministrazione del sindaco Colozza, dove ero vicesindaco, e l’assessore all’ambiente Ganozzi che ha fatto un egregio lavoro iniziando il servizio porta a porta – dice il sindaco di Monticiano, Alessio Serragli –. In continuità con il passato, la volontà è quella di chiudere un progetto che porti vantaggi ai cittadini calmierando i costi che pagano per un servizio sempre molto attenzionato. L’obiettivo è di arrivare al servizio porta a porta totale su tutto il territorio comunale per raggiungere quote di differenziata molto più elevate".