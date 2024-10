Rifiuti abbandonati. Segnalazione di Papini

Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti nella campagna di Buonconvento. Il capogruppo della lista civica di centrodestra, Fabio Papini, ha fatto una segnalazione verbale ai carabinieri forestali di Montalcino per denunciare quella che definisce "una pratica diffusa quanto dannosa". "Nell’epoca attuale, uno dei problemi ambientali più pressanti è sicuramente l’abbandono dei rifiuti- lamenta Papini-. Questo tipo di inciviltà deturpa paesaggi naturali e urbani, ma ha anche gravi conseguenze sull’ecosistema, la salute umana e l’economia. È fondamentale affrontare questo problema con azioni concrete e sensibilizzazione continua. Ma bisogna affrettare i tempi".

Un fenomeno, quello dei sacchi lasciati fuori dai cassonetti, che va di pari passi con lo scarico selvaggio dei rifiuti ingombranti: persino divani e materassi. Tra l’altro, gli effetti della maleducazione di alcuni ricadono sulla comunità, visto che poi a pagare il servizio di smaltimento di questi rifiuti sono le amministrazione comunali: di fatto i cittadini.

I Comuni, anche nella nostra provincia, stanno cercando di combattere l’inciviltà dilagante con le telecamere mobili, ma a quanto pare non è semplice arginare la maleducazione. A Poggibonsi, per esempio, a dare una mano alla polizia municipale del comando cittadino nella quotidiana lotta alla maleducazione ci sono gli ispettori ambientali: personale appositamente formato da Sei, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento in tutto in territorio. Una sperimentazione che sta dando senza dubbio buoni risultati e in atto già da alcuni anni.