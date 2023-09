Richiesta alta anche a Siena con meno disponibilità di olio EVO

"La diminuzione a causa del clima primaverile varia molto da zona a zona anche nella nostra azienda – spiega Andrea Mangiavacchi, responsabile commerciale Azienda Bardi di Trequanda –. Abbiamo circa diecimila piante di olivo tra Trequanda, Pienza e Torrita. A Petroio verso la montagna le olive sono più esposta a sud con temperature più alte e con maggiori ripari e questo ha aiutato. Stessa cosa per gli olivi vicino a Pienza. È avvenuto l’opposto ai nostro olivi in zona Madonnino dei Monti, lì su 1500 piante forse ce ne sono 150 con olive. È più il costo che il guadagno".

La volontà dell’azienda è però quella di non andare ad aumentare troppo il prezzo finale, anche se c’è preoccupazione per i costi di produzione che restano alti. "Inciderà sul prezzo finale dell’olio avendo contratti con ditte di cogliture – afferma Mangiavacchi –. Le reti vanno stese anche se le olive sono poche. I costi energetici sono alti così anche le forniture. Tra carenza di prodotto e continuo aumento dei costi, la situazione andrà ad influire. Noi vorremmo comunque non gravare troppo sul consumatore cercando di contenere a solo un euro l’aumento. Inoltre lavoriamo molto con l’estero, abbiamo un 60% di export tra Dubai, America, Giappone e Europa del Nord".

"La richiesta di olio extra vergine di oliva è molto alta – conclude Mangiavacchi – perché sta passando sempre più il messaggio che si basa su minore quantità, ma migliore qualità. Un concetto tipico ormai del vino. Abbiamo quindi contratti che implicano una fornitura minima, la forbice si stringerà sui privati dove non abbiamo vincoli. Sicuramente la nostra clientela capirà la situazione di questo anno".

V.C.