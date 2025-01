’Ri-creazione’ compie dieci anni e festeggia con più di 7mila studenti

Nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia è ripartito ’Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno’, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana. Con oltre 70.000 studenti coinvolti sinora, quest’anno il progetto festeggia la sua decima edizione, proponendo percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare.

Anche per l’anno scolastico 2024-25, il progetto conferma un numero di adesioni molto alto: sono quasi 400 le classi, per un totale di oltre 7.100 studenti, distribuiti in 65 comuni della Toscana del Sud, con un’adesione particolarmente alta tra le classi dei tre capoluoghi; nella provincia di Siena sono 1.807 studenti, 95 classi dislocate in 21 Comuni.

Ri-creazione, grazie all’impegno di 20 educatori incaricati da Sei Toscana, proporrà percorsi educativi utili per incentivare la diffusione di buone pratiche a casa e a scuola. L’offerta formativa è articolata in sette percorsi tematici rivolti alle diverse fasce d’età, ognuno con un focus specifico che spaziano dalle raccolte differenziate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.