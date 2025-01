Relazioni internazionali e marketing, open day dedicato al Bandini

Una mattina dedicata alla conoscenza del nuovo corso quadriennale in Relazioni Internazionali e Marketing dell’Istituto superiore Sallustio Bandini di Siena, domani dalle 10. Il Bandini di Siena è una delle mille scuole in Italia, unica in provincia di Siena, ad avere un corso quadriennale in Relazioni Internazionali e Marketing. Il percorso prevede 40 ore settimanali, di cui 30 al mattino, dal lunedì al venerdì, 6 ore settimanali al pomeriggio per attività didattico laboratoriali in presenza e quattro ore settimanali a distanza per recuperi, approfondimenti e aiuto allo studio.