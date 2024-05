Raccolta differenziata top. Numeri in netta ascesa superiori al 75 per cento

Una raccolta differenziata in piena crescita a Poggibonsi. Nella più recente seduta del Consiglio comunale, è emerso in materia un dato superioee al 75 per cento all’interno del territorio. Un quadro analizzato nel contesto della presentazione che ha preceduto due dei punti all’ordine del giorno. Ovvero la presa d’atto del Piano economico finanziario (Pef). Stando a quanto evidenziato, dunque, la nuova modalità della raccolta differenziata, introdotta nel 2022 ed entrata a pieno titolo in attività poco più di dodici mesi or sono, ha permesso a Poggibonsi di raggiungere il 75,62 per cento di raccolta differenziata. "Un dato ancora da certificare – si aspiega dall’amministrazione poggibonsese – ma che segna un incremento considerevole rispetto all’andamento degli ultimi anni. Fino al 2021, infatti, Poggibonsi faceva registrare un livello di raccolta differenziata pari al cinquanta per cento. Come ha spiegato nell’occasione il sindaco, "sono ancora in corso monitoraggi e affinamenti, ci sono elementi sui quali è necessario intervenire e il servizio deve essere ancora migliorato, ma la crescita della percentuale della raccolta è da ritenere importante". Cifre accolte insomma con soddisfazione dall’ente pubblico, almeno finora, in attesa di ulteriori valutazioni in grado di rendere il quadro ancora più preciso al riguardo. Anche se a onore del vero la tendenza appare già sufficientemente chiara in proposito, riguardo a un non indifferente segno più nelle cifre relative a Poggibonsi. Il Piano economico finanziario per questo 2024 è sostanzialmente identico per Poggibonsi rispetto al 2023 (variazione dello 0,95 per cento) e di conseguenza la tassa sui rifiuti per le famiglie e le imprese risulterà inalterata, a fronte di investimenti effettuati per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti e grazie a un lavoro minuzioso di analisi effettuato sui servizi. Un’azione, quest’ultima, che è stata avviata dall’amministrazione comunale di Poggibonsi per contenere l’incremento del Pef che, in virtù del nuovo metodo di calcolo Arera, assorbe automaticamente il recupero di un livello di inflazione che in particolare nel 2022 ha assunto delle proporzioni rilevanti. Gli esiti delle votazioni dei punti all’ordine del giorno in Consiglio comunale: le tariffe Tari, così come la presa d’atto del Pef,, sono state approvate dal Consiglio comunale di Poggibonsi all’unanimità dei consiglieri presenti.

Paolo Bartalini