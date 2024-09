Punto prelievi a Staggia. Riapertura imminente e cittadini soddisfatti

Tornerà a contare su un punto prelievi, da rendere operativo per due giorni alla settimana, la comunità di Staggia Senese. Le procedure per raggiungere l’obiettivo sono in corso, come ha annunciato la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, intervenuta negli spazi della festa de l’Unità insieme a tutti i componenti della giunta comunale, il vice sindaco Fabio Carrozzino, l’assessore allo sport Filippo Giomini, le assessore Lisa Valiani, Enrica Borgianni, Elisa Tozzetti, titolari rispettivamente di sviluppo economico, sociale, cultura.

Tra i vari argomenti sui quali si è soffermata Cenni, sollecitata anche dalle domande del pubblico, proprio un tema che sta particolarmente a cuore alla popolazione: la possibilità di affidarsi di nuovo a una struttura per i prelievi, dopo che una precedente esperienza era stata sospesa in attesa di riattivazione. "Il percorso è già in atto – ha spiegato la sindaca – e vede la collaborazione tra più soggetti, l’amministrazione comunale, la Società della Salute e la Misericordia di Staggia Senese". Proprio la Misericordia, secondo i piani illustrati nell’occasione, dovrebbe dunque mettere a disposizione i suoi locali di via Romana per garantire l’apertura del centro dei prelievi due volte alla settimana. Una soluzione alla quale i residenti di Staggia Senese guardano con favore, come è facile comprendere: "Poter riavere finalmente questo tipo di servizio? Un dato importante. Speriamo che il progetto possa al più presto trovare concretezza": è quanto affermano gli abitanti, tuttora costretti a compiere spostamenti nei centri limitrofi per sottoporsi a esami ematici.

Un motivo di disagio, in special modo per le persone meno giovani, più fragili, o comunque alle prese con problemi legati a non sufficienti capacità motorie. La presenza del servizio ridurrebbe notevolmente le difficoltà a carico degli abitanti del luogo, che potranno rivolgersi a strutture "di casa" senza dover ricorrere a trasferimenti. La sindaca Susanna Cenni da poche settimane è stata eletta alla presidenza della Società della Salute – diretta da Biancamaria Rossi, anche responsabile della Zona Distretto Alta Valdelsa della Asl Toscana Sudest – e ora è all’opera affinché il progetto possa arrivare a compimento per il beneficio della realtà di Staggia Senese nel suo insieme.

