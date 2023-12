Pubblica Assistenza. Torna la cena di Natale

Torna la cena di Natale alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi, 1.600 soci e 104 volontari attivi. L’appuntamento è giovedì alle 20, nella sala dell’associazione in via Dante. Insieme a direttivo, dipendenti, volontari e soci, sono invitate altre associazioni del territorio e le istituzioni. "Noi siamo comunità nelle azioni che svolgiamo nel quotidiano, nella gestione delle emergenze, dei servizi per anziani e bisognosi – afferma Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza –. Siamo comunità nell’attivazione di servizi per bambini, nella protezione civile, in cui anche di recente siamo stati impegnati in Toscana, e in tutte quelle attività in cui è l’altro al centro del nostro mondo. E in questo modo pensiamo da sempre al Natale". E ancora: "L’ inflazione e tagli alla spesa nella parte sanitaria generano un aumento di bisogni e problemi per le persone in difficoltà, malati e non solo – conclude –. Pensiamo a quanto accade per la spesa sui trasporti sociali su cui la Regione è intervenuta, ma le risorse non bastano".Per la cena tel. 0577981736 o [email protected] oppure [email protected].