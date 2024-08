Provocano incidenti e scappano. Denunciati dalla polizia municipale

Tre pirati della strada beccati e denunciati dalla polizia municipale del comando di Poggibonsi.

Si tratta di due uomini e una donna, tutti residenti in Valdelsa. Si erano dati alla fuga dopo avere provocato incidenti con feriti. Ma non hanno fatto molto strada: in tutti i sensi, dal momento che la polizia municipale li ha rintracciati e deferiti all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso. Nei loro confronti, oltre a una multa salata, è scattata anche la sospensione della patente per un anno e mezzo. Gli incidenti sono successi in pieno centro abitato e i feriti, di cui uno in gravi condizioni, erano stati tutti trasportati al Pronto soccorso di Campostaggia. Un fenomeno, quello delle auto pirata, sempre più diffuso in Italia. Le ultime statistiche parlano di un aumento del 20 per cento. Un malcostume a cui a Poggibonsi viene data una risposta assai efficace.

La lingua dei numeri dice che nel territorio comunale di Poggibonsi la polizia municipale riesce a risalire e a identificare il 90 per cento dei pirati della strada: incastrati dalle telecamere (attualmente a Poggibonsi e nelle fazioni gli occhi elettronici sono in tutto 185 e coprono 37 aree di ripresa ) e dal fiuto degli agenti, che risalgono a loro dopo tutta una serie di indagini e accertamenti in cui spesso ha un ruolo importante anche il senso civico dei cittadini che contattano le forze dell’ordine per fornire testimonianze sull’incidente a cui hanno assistito. Elevatissima, insomma, la percentuale dei pirati della strada scoperti dopo la fuga: una percentuale che comunque non sembra frenare più di tanto questi comportamenti illeciti, puniti, tra l’altro, con sanzioni piuttosto pesanti.

Soprattutto se nell’incidente ci sono stati feriti. In questo caso, infatti, scatta la denuncia penale per omissione di soccorso. I pirati della strada coinvolti invece in incidenti senza conseguenze per le persone ma solo per i mezzi se la cavano con una multa di 303 euro e la decurtazione di quattro punti dalla patente. Sempre da luglio ad oggi sono stati tre gli incidenti senza feriti causati da automobilisti che hanno poi fatto perdere le loro tracce. Ma anche loro sono andati poco lontano. La polizia municipale poco dopo li ha scoperti e sanzionati.