Proprietari fuori casa, rubati gioielli e denaro

I ‘topi d’appartamento’ per San Silvestro e Capodanno fanno affari d’oro. Tanta gente è fuori casa, chi dai parenti, chi in qualche locale, chi da amici, e le abitazioni deserte diventano particolarmente vulnerabili. Nella campagna di Buonconvento, in un appartamento adiacente a un noto agriturismo, alla vigilia di San Silvestro i ladri hanno fatto razzia di gioielli e denaro. Approfittando dell’assenza dei padroni di casa, hanno forzato una finestra e sono entrati, rubando numerosi preziosi e soldi. Poi, dopo aver ripulito i cassetti, si sono dati alla fuga con il ricco bottino. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che stanno indagando per risalire agli autori. Di loro, al momento, non ci sono tracce.

A parte quelle lasciate nella finestra da cui sono entrati e nell’appartamento, messo letteralmente a soqquadro. Qualche mese fa i ladri erano entrati in azione nella zona di Percenna, a poche centinaia di metri dal centro storico. In quell’occasione, oltre a parecchi gioielli, erano stati rubati anche alcuni fucili da caccia. I malviventi avevano hanno colpito tra le 21 e le 22, approfittando anche in quel caso della momentanea assenza dei padroni di casa.

Dopo avere forzato una finestra, si erano introdotti nell’appartamento, impossessandosi di gioielli di famiglia che rivestivano per le vittime del furto un notevole valore dal punto di vista affettivo. Un danno, insomma, non solo economico. Come del resto quello subito dalle vittime del colpo messo a segno alla vigilia di San Silvestro nell’appartamento nei pressi di un agriturismo nella campagna di Buonconvento.