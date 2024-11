Procreazione assistita. Il professor Morgante all’ospedale di Stoccolma

Formazione internazionale per il professor Giuseppe Morgante, responsabile della Procreazione Medicalmente Assistita dell’AouS, che è stato ospite dell’unità di Riproduzione Umana dell’ospedale Karolinska (Huddinge) dell’Università di Stoccolma. La struttura occupa un piano dell’ospedale e comprende 6 ambulatori per il monitoraggio dell’ovulazione, 2 sale per i pick-up ovocitari e i transfer embrionari, un laboratorio per la diagnosi dell’infertilità maschile ed uno per quella femminile. "E’ l’inizio di una proficua collaborazione nella ricerca, nella diagnostica e nella terapia".