Prima la scienza con Vespignani. Poi musica e novelle di Boccaccio

Dopo aver parlato, ieri alla comunità accademica, di ‘Oltrepassare i confini: sfruttare la potenza degli approcci interdisciplinari nei sistemi complessi’, Alessandro Vespignani sarà oggi l’ospite del Phd graduation day, la cerimonia dei ricercatori che aprirà alle 15 in Rettorato il programma di Bright. Il fisico, professore presso la Northeastern University di Boston, da anni è impegnato in studia sull’applicazione di modelli matematici in epidemiologia ed ha collaborato alla gestione internazionale delle epidemie di Ebola, Zika e Coronavirus.

Se il primo appuntamento della giornata è con la scienza, saranno musica e spettacolo a chiudere stasera Bright, a tarda note: alle 21 all’Accademia Chigiana si terrà ‘Istoriette amorose Dai novellieri del Quattro-Cinquecento’, spettacolo che porta in scena i testi di alcuni dei novellieri senesi che raccolgono l’eredità di Boccaccio. Alle 22 in Fortezza Medicea lo show ad ingresso libero ‘Abba Celebration’, che proporrà i maggiori successi della storica band svedese che dagli anni ‘70 continua a far ballare tutte le generazioni. L’Università per Stranieri invece chiuderà la giornata la Tartarugone con le danze coreane. Infine un appuntamento anche domani sera: alle 20 in Fortezza ‘Io ero il milanese’, spettacolo teatrale in cui l’autore Mauro Pescio racconta la vita di Lorenzo S., un uomo che entra in carcere per la prima volta a pochi mesi a trovare il padre, a 12 anni compie il primo furto. Per 40 anni vive da fuorilegge. Il podcast, prodotto da RaiPlay Sound, è diventato un vero e proprio caso nel 2022.