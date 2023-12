Presidio Libera Valdelsa Commemorato il sindaco Marcello Torre

La Valdelsa ha ricordato l’anniversario della morte di Marcello Torre, l’indimenticato sindaco di Pagani ucciso dalla camorra 43 anni fa. Come ogni anno, grazie al Presidio Libera Valdelsa Marcello Torre, si è svolta la commemorazione presso la pista ciclabile che unisce Poggibonsi e Colle ed è intitolata proprio a Marcello Torre. L’iniziativa si è svolta in due momenti. Prima i numerosi presente e le autorità si sono ritrovati davanti al cartello in memoria di Marcello Torre sulla ciclopedonale all’ingresso di Poggibonsi, con deposizione di un mazzo di fiori e intervento delle Istituzioni. Poi, l’iniziativa è stata ripetuta sul lato colligiano della pista. La cerimonia di ricordo di Torre, fortemente voluta dal Presidio valdelsano di Libera, era aperta a tutti ed è stata organizzata con il patrocinio dei due Comuni. Intanto, all’associazione è iniziato il tesseramento per l’anno 2024. Gli eventuali interessati possono inviare una mail a: [email protected].