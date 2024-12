Premio Industria Felix a Siena Imaging. Affidabilità finanziaria

Siena Imaging vince il Premio Industria Felix. L’azienda senese che si occupa di diagnostica per immagini biomediche, incubata in Tls, è stata selezionata tra le ’Top Pmi innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved’. A ritirare l’onorificenza è stata Chiara Gentile, quality manager e human resources manager: "Per noi è un grande onore essere stati riconosciuti tra le migliori realtà imprenditoriali per affidabilità finanziaria, considerando che operiamo in un ambito estremamente competitivo e che ci confrontiamo con realtà internazionali ben più strutturate".