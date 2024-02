Ponte di viale Marconi. Dalla Regione 800mila euro. Duello tra Bussagli e FdI

A Poggibonsi arrivano 800mila euro per la manutenzione straordinaria del ponte di viale Marconi, che sarà finanziata dalla Regione con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. "Ringraziamo la Regione per aver individuato questo intervento fra quelli da finanziare – dice il sindaco David Bussagli – è un progetto su cui stiamo lavorando, già presente nel Piano triennale delle opere pubbliche e che riguarda una infrastruttura strategica per la viabilità cittadina che dovrà essere ammodernata e adeguata con un intervento di manutenzione straordinaria su cui sono in corso verifiche in merito a tempi e modalità. Abbiamo promosso l’esame dei ponti esistenti. Siamo intervenuti sul ponte Nenni e nei prossimi mesi interverremo sul ponte a Drove". E poi l’attacco: "Sorprendono e non poco le parole del deputato Michelotti e dell’avvocato Biotti – prosegue Bussagli – secondo cui queste risorse sarebbero destinate al ponte sulla Cassia. Sarebbe consigliabile informarsi prima di ‘sbagliare’ e avventurarsi su tematiche di cui FdI dimostra di non essersi mai interessato se non quando ha approvato il nuovo codice dei contratti del ministro Salvini che ha fatto slittare i tempi della gara". Bussagli chiude: "La ricostruzione del ponte di Bellavista è in gara. E’ un intervento da 10 milioni di euro, interamente finanziato dalla Regione, e la somma è già nella disponibilità della Provincia di Siena che ha bandito la gara in scadenza il 12 febbraio".

Secca la replica di FdI Poggibonsi: "Prendiamo atto del fatto che il sindaco, fortunatamente in uscita tra pochi mesi, è già in piena campagna elettorale. Ci accusa di non saper leggere le delibere, in modo propagandistico. E’ quindi bene ricostruire i fatti. FdI ha chiesto un contributo al Governo con i Fondi di Coesione e sviluppo, per la realizzazione del ponte di Bellavista. La nostra segnalazione è andata a buon fine e la Regione ha aperto un’istruttoria – si sottolinea –, poi ha voluto finanziare interamente il ponte senza necessità dei fondi governativi. Ma la somma non è andata persa: ci siamo fortemente impegnati per mantenerla a Poggibonsi, ma su un’altra opera". Di qui la conclusione: "Grazie a FdI abbiamo avuto la conferma che la Regione finanzierà interamente il ponte di Bellavista, ottenendo 800mila euro per un’altra opera. Bussagli, nel suo stile veterocomunista, ci dileggia ma farebbe bene a ringraziare Meloni e il Governo: ora si sbrighi a completare il ponte di Bellavista".