Polizia stradale, attività per sostenere la guida sicura

2Da oggi e per i prossimi cinque fine settimana la Polizia stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una attività preventiva che si concluderà il 19 novembre giornata in memoria delle vittime della strada. In particolare, la Polizia stradale presidierà le diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione, una delle principali cause di incidentalità.