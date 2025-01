Poggibonsi: lo spinoso caso Vitap. Confronto tra azienda e sindacati

"Abbiamo voluto riunirci per agevolare il confronto fra l’azienda e le forze sociali che rappresentano i lavoratori e le lavoratrici, dopo la mobilitazione di questi giorni". Così la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, dopo l’incontro di ieri pomeriggio in Palazzo comunale a proposito dei temi della vertenza Vitap. Al tavolo, con l’amministrazione, i rappresentanti dell’azienda e le organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl che hanno dato vita, già dal 9 gennaio, a presidi e astensioni dal lavoro "in risposta alla disdetta da parte di Vitap della quattordicesima e di tutto l’integrativo aziendale". La contrattazione azienda-sindacati riprende domani, venerdì 24 gennaio, come da appuntamento messo in agenda dalla scorsa settimana. "Ringrazio tutte le parti per aver accolto l’invito e per aver partecipato al tavolo esponendo le proprie posizioni", aggiunge Cenni. "Ci saranno momenti dedicati alla contrattazione, anche nelle prossime ore, in altre sedi", spiega la sindaca, riferendosi proprio all’incontro già previsto per la giornata di domani tra Vitap e sigle sindacali. "Ci sono però temi che riguardano il futuro di imprese storiche del territorio e la tutela dei diritti e della qualità del lavoro, su cui ci sentiamo di fare la nostra parte – sottolinea ancora Cenni - e il nostro territorio su questi principi ha costruito il proprio sviluppo. Su questo non si fanno passi indietro. E’ la nostra storia e non deve essere disattesa, a maggior ragione da chi di questa storia è parte". Da qui l’invito, direttamente dal tavolo di confronto in Palazzo comunale a Poggibonsi ad opera della sindaca: "Ho ribadito che come amministrazione faremo quanto è nelle nostre possibilità per provare a facilitare il dialogo e ho invitato tutti a proseguire il lavoro di ascolto reciproco per superare le difficoltà, evitando atti unilaterali che portano invece a irrigidire il confronto. La storia del nostro Paese e anche la storia della nostra città, hanno sempre visto lavoratori e imprese affrontare anche i passaggi più difficili assieme, trovando soluzioni e accordi. Sono certa che si lavorerà in questa direzione. Siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori e di chi mette al centro la qualità dell’impresa e del lavoro – conclude Cenni – nel rispetto e nella tutela dei diritti".

Paolo Bartalini