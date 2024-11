Poggibonsi: centro da rilanciare. Sancito il ‘Patto per lo Sviluppo’

Al via le grandi manovre per il rilancio del centro storico di Poggibonsi: valorizzazione dei fondi sfitti, ritorno alla base di alcuni servizi che erano stati spostati, rimodulazione della sosta, iniziative a sostegno delle attività commerciali e artigianali che ci sono e di quelle che arriveranno. La rivitalizzazione del cuore della città è uno dei principali argomenti dibattuti nell’incontro per il Patto per lo Sviluppo che si è svolto a Palazzo comunale. Intorno allo stesso tavolo amministrazione, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, ConfApi, Spi Cgil, Cisl, Cna, Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento, CTS, CTQ. "Quello della rivitalizzazione dei centri storici è un tema complesso, che ha bisogno di essere affrontato con un approccio sistemico che guardi al commercio nella sua totalità – ha detto l’assessora allo Sviluppo economico Lisa Valiani – Abbiamo iniziato il percorso sui fondi sfitti e a interloquire con i proprietari per la loro valorizzazione, c’è un lavoro di coordinamento su eventi e iniziative di qualità, un impegno che prosegue sul fronte dell’ufficio di informazione turistica. C’è un tavolo insediato sul commercio che si riunisce costantemente e di cui ringrazio tutti i partecipanti". Sulla stessa lunghezza d’onda le parole della sindaca Susanna Cenni: "Continuiamo a lavorare insieme per la buona crescita. Abbiamo avviato il confronto su alcuni temi centrali per lo sviluppo. Altrettanto centrali sono stati i contributi giunti, da cui è emersa una forte sensibilità e condivisione su questioni come la valorizzazione e la qualità delle aree industriali, le potenzialità del Cassero e della parte monumentale della città". Il vicesindaco Fabio Carrozzino ha snocciolato numeri eloquenti: "Sul fronte Bilancio, ha spiegato, pur mancando il quadro definitivo delle risorse a disposizione e dell’entità dei tagli preannunciati, siamo impegnati a portare avanti la manutenzione e la cura della città. Sul 2025 avremo un piano delle opere pubbliche da circa 15 milioni di euro, 11 dei quali già finanziati e legati in prevalenza ad ABCura ma anche alla sistemazione di alcune infrastrutture per lo sport. Alcuni mesi fa abbiamo stanziato 960.000 euro per sistemare alcune strade, tra cui anche vie delle aree industriali ed entro il 2024 questi progetti andranno in gara". Rilancio del centro storico e anche molto altro, dunque, nel piano di azione per lo sviluppo della città e del suo territorio.