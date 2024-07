"Pochi medici e infermieri. L’Asl quando assume?"

Interrogazione in Consiglio comunale del gruppo ’Le Biccherne’ sulla previsione di assunzioni di medici e infermieri dell’emergenza territoriale. I civici ricordano la delibera del 2022 con cui la Regione ha approvato le ’Linee di indirizzo per l’aggiornamento e l’armonizzazione del sistema regionale di emergenza sanitaria territoriale’: "Lo scopo del documento è di individuare le linee di indirizzo regionali per la definizione dei piani aziendali di riordino finalizzati alla “commisurazione dell’assetto dell’emergenza sanitaria territoriale Toscana alle reali necessità logistico-funzionali del territorio e della popolazione della Regione” con l’obiettivo principale – scrive il gruppo – di “aumentare la capillarità della rete con particolare riferimento alle patologie tempo dipendenti e omogeneizzare, nel rispetto della normativa vigente, il sistema sull’intero territorio regionale al fine di garantire equità di accesso a tutti i cittadini“". Le Biccherne continua: "Il documento prevede anche una riorganizzazione più funzionale e moderna del sistema, il consolidamento del rapporto con le associazioni di volontariato e un rafforzamento della “Formazione” con la previsione strategica di “un sostanziale incremento dei mezzi con personale infermieristico” e “la previsione di incrementare il numero di equipe medico-infermieristiche (automediche) anche se per casi selezionati”". E ancora: "Nella delibera del 2024 l’Ausl Toscana Sud “approva il piano attuativo di riorganizzazione aziendale della rete del sistema di emergenza sanitaria adottando gli standard indicati nelle Linee di indirizzo regionali – si evidenzia –. L’applicazione di questi atti comporta un aumento del personale necessario sia infermieristico che medico destinato al settore dell’Emergenza Urgenza". Alla luce dell’avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato nell’anno 2024 in vari profili di personale non dirigenziale presso l’Asl Toscana Sud Est, dove si prevede, tra i vari ruoli, l’assunzione di un determinato numero di infermieri molti dei quali già in servizio presso la stessa azienda, tenendo conto delle nuove difficoltà nate con la forte carenza di medici dell’emergenza, il gruppo civico chiede al sindaco e all’assessore competente di farsi latori presso l’Asl per "avere informazioni sulla previsione di assunzioni di infermieri destinati al settore dell’Emergenza Urgenza; conoscere quali sono le ragioni che hanno impedito, fino a oggi, di assumere medici dalla graduatoria del concorso; conoscere, altresì, se e quando si procederà a nuove assunzioni dalla graduatoria citata".