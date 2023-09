Pigio 2023, l’attesa è finita. Oggi e domani la sentita sfida dell’uva tra i rioni

Pigio 2023, ci siamo. Oggi e domani gli spazi del Parco Urbano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in via Montecitorio, tornano a ospitare gli eventi della popolare competizione per la spremitura dell’uva all’interno dei tini, grazie all’organizzazione dell’Associazione dei Rioni di Poggibonsi, presieduta da Martina Angiolini, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Si comincia questo pomeriggio alle 15 con l’apertura degli stand delle varie realtà commerciali e associative locali che hanno deciso di attivarsi per essere a loro volta protagoniste nell’accogliere il pubblico nell’area dedicata alla manifestazione. Alle 15,30 poi entreranno nel vivo le gare con le eliminatorie. Sorteggi, abbinamenti e sfide: partecipano le squadre in rappresentanza dei sette rioni nei quali è idealmente suddiviso il territorio di Poggibonsi: Borgaccio (colore viola), Centro (azzurro), Chiesina (rosso), Cimamori (nero), Falco (arancione), Orti (verde), Romituzzo (giallo). A seguire le altre contese che sono da tempo in calendario all’interno del fine settimana dei "giorni divini": il Pigio dei bambini e il Pigio Lady. Alle 21,30 la parte musicale affidata a Ottantafebbre. Nella giornata domenicale, in programma alle 15 la sfilata – un evento, molto seguito negli anni, che adesso torna nei programmi ufficiali della festa dopo una pausa – e dalle 16,30 la finale Lady e le semifinali e la finale del Pigio. Ai vincitori della rassegna le opere realizzate dagli artisti poggibonsesi Simona Piergentili, che ha firmato il Boccione, Silvia Andreini, il Boccione Lady, e Fausto Busini, autore dello Zipolo che andrà in dono al gruppo che si sarà distinto negli aspetti scenografici del Pigio 2023. Premi presentati, tra gli applausi dell’allegra comunità del Pigio, in occasione della conviviale dei rioni della scorsa settimana alla Ginestra, con annessa la presentazione delle varie compagini da parte di Luca Sprugnoli. La conclusione, domani sera, dopo la proclamazione dei vincitori e i festeggiamenti, sarà affidata ancora alla musica e nella circostanza al repertorio degli anni Sessanta con Cdj