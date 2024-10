Pienza, incidente sul lavoro: operaio ferito in modo grave lungo la strada provinciale

Pienza (Siena), 17 ottobre 2024 – Grave incidente sul lavoro, giovedì 17 ottobre, intorno alle 10 a Pienza (in provincia di Siena), dove un operaio di 46 anni è rimasto ferito lungo la strada provinciale 53 a Pienza. Al momento non si conoscono i dettagli dell'infortunio. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice 3, quello di massima gravità, al policlinico senese delle Scotte. Attivato anche il personale Asl della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.