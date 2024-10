Piano per l’uguaglianza di genere ’Un anno di noi. Valori e strategia’

L’Università di Siena ospiterà, in Rettorato, il primo ’DE&I Day’ organizzato dall’Asl Toscana Sud Est, intitolato ’Un anno di noi. Valori e strategia: Diversità, Equità e Inclusione’. L’evento, che domani e giovedì, sarà l’occasione per illustrare il percorso intrapreso dall’Asl negli ultimi anni, in coincidenza con il primo anniversario del Piano per l’uguaglianza di genere. Durante le due giornate, sono in programma dibattiti, tavole rotonde e un corso di formazione per promuovere l’impegno nel garantire pari opportunità, prevenire le discriminazioni e valorizzare i talenti delle persone. L’evento celebra anche i 15 anni dalla creazione di Codice Rosa, iniziativa nata nel 2009 grazie alla collaborazione tra l’Asl 9 e la Procura della Repubblica di Grosseto. Domani dalle 8.30, i team dell’Asl, sotto la guida di Vittoria Doretti, presidente del Cug aziendale e Diversity, equity & inclusion (DE&I) manager e responsabile Rete regionale Codice Rosa, presenteranno il percorso del Piano per l’uguaglianza di genere e i risultati ottenuti. Durante la mattina ci sarà la lectio magistralis ’La lingua batte dove la discriminazione duole’ del professor Giuseppe Patota.