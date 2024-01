Piano di Protezione civile. Volontariato protagonista in caso di emergenza

Il consiglio comunale di Poggibonsi ha approvato il Piano comunale di Protezione civile: di fatto il pacchetto di misure da mettere in campo nell’ipotesi di emergenza per calamità naturali. Nel piano che ha avuto l’ok del ‘parlamentino’ in questi giorni, rivestono un ruolo centrale le associazioni di volontario. Della grande macchina dei soccorso, coordinata dalla Polizia municipale, faranno infatti parte la Pubblica Assistenza e la Misericordia di Poggibonsi, la Misericordia di Staggia Senese, la Vab Valdelsa (Vigilanza antincendi boschivi) Anpana. Non solo. E’ già attiva, presso l’ex Tribunale, la nuova sede della Protezione civile: una centrale operativa per gestire le emergenze e che sarà di fatto la ‘casa’ di tutti i volontari delle varie associazioni coinvolte nel piano di Protezione civile approvato in consiglio.

"La Protezione civile svolge una funzione rilevante e preziosa per la sicurezza del territorio e della comunità – spiega l’amministrazione comunale –. L’individuazione di una sede operativa è particolarmente importante per rafforzare il servizio, renderlo autonomo e agevolare il coordinamento tra tutte le forze in campo. Un modo anche per sottolineare la centralità di questo impegno che coinvolge tanti volontari e associazioni che, giorno dopo giorno, con professionalità, disponibilità e dedizione si fanno carico di tutelare la sicurezza dei cittadini e di presidiare fisicamente il territorio nei periodi di allerta e nelle emergenze". Scendendo nei particolari, i locali ricavati nel palazzo comunale di via Alessandro Volta sono stati oggetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria a carico del Comune, che ha finanziato gli interventi. Punto cottura, armadi e letti per i turni serali erano già presenti nei locali che per tanti anni hanno ospitato la sede distaccata del Tribunale di Siena. Materiali a cui si sono aggiunti di recente la cucina, pensili, armadietti, materassi, tavoli, armadietti e quant’altro. La sede operativa della Protezione civile, insomma, è attrezzata di tutto punto. Qui troverà posto la cabina di regia della rete dei soccorsi e di tutti i volontari che entreranno in azione in caso di calamità naturali. Volontari che, coordinati dalla Municipale del comando cittadino, faranno la loro parte nelle emergenze. Una presenza, quella del volontariato, sempre più preziosa per la comunità. Lo dicono i fatti.