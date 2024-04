Pian delle Fornaci. Via alle offerte entro il 10 maggio

Il 13 maggio potrebbe essere il giorno in cui si scrive il futuro dell’ippodromo di Pian delle Fornaci. Perché in questa data, così c’è scritto nell’avviso di selezione pubblica per "individuare un operatore economico interessato alla concessione del Galoppatoio comunale attraverso la presentazione di un progetto di valorizzazione che ne assicuri migliori condizioni di fruizione pubblica, utilizzazione e redditività", verranno esaminati i documenti a partire dalle ore 9.30. Passaggio preceduto dalla nomina di un’apposita commissione di valutazione. Indicazioni contenute nel bando annunciato dalla delibera di giunta con cui si dava la linea per quanto riguarda l’uso del galoppatoio e le attività che qui si potranno svolgere, tutte senza snaturare la tradizione di struttura per i cavalli da Palio.

Il Comune dunque sta mantenendo fede agli impegni e mette sul piatto i criteri a cui dovranno attenersi coloro che vogliono aggiudicarsi la gestione di Pian delle Fornaci. Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 12 del 10 maggio. Si ribadisce nell’avviso di selezione pubblica che non potranno essere organizzate qui corse ufficiali, quelle per intendersi del calendario ministeriale, oltre al fatto che la concessione avrà la durata di cinque anni. Obbligatorio un sopralluogo all’ippodromo da parte di chi è interessato a prenderlo, fissandolo con l’ufficio sport, mentre solo dopo l’aggiudicazione dovrà essere presentato un piano di andamento gestionale che testimoni l’equilibrio e la coerenza con la proposta presentata al Comune.

La.Valde.