Pian delle Cortine. Visita a Sienambiente

Una mattinata dedicata allo sport, alla natura e al riciclo. È stata organizzata, nei giorni scorsi, dall’Associazione Camminare nella Montagnola senese e da Sienambiente con una camminata nelle Crete senesi che è terminata in una visita all’impianto di riciclo della Cortine. Dal Sito Transitorio, i camminatori hanno percorso i sentieri della bellissima area delle Crete per arrivare, dopo circa un’ora, nell’impianto.

Ad attenderli il capo impianto, Tommaso Brizzi, che ha illustrato il funzionamento delle varie sezioni operative, dal biodigestore fino alla sezione Re-mat (recupero materia). "È stata una bellissima esperienza utile a capire come vengono gestiti i rifiuti che differenziamo nelle nostre case, vogliamo ripeterla – dice Massimo Cappelli, uno degli membri dall’Associazione –. Spesso si parla di rifiuti senza avere le informazioni corrette, noi abbiamo pensato a questa mattinata per stare alcune ore all’aria aperta e vedere con i nostri occhi il lavoro che viene fatto dopo la differenziata".

Nell’impianto di riciclo delle Cortine, arrivano tutte le raccolte differenziate della provincia di Siena per poter essere valorizzate ai fini del riciclo e della produzione di energia. Dai rifiuti organici si produce una quantità di biometano pari al fabbisogno di 1.800 famiglie; dal multimateriale (vetro, plastiche, acciaio, alluminio e tetrapack) vengono selezioni i materiali da inviare al riciclo; anche dai rifiuti indifferenziati si recuperano materiali come plastiche, vetro e metalli. Il tutto per ridurre i conferimenti in discarica e dare ai rifiuti una seconda vita sotto forma di nuovi prodotti.