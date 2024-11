Pendola, lavori lampo al cinema. Ma il Comune pensa di trasferirlo

Per il festival cinematografico Terre di Siena, che prende il via oggi, ormai è tardi. Ma entro la fine di novembre il cinema Nuovo Pendola potrà riaprire, alla conclusione dei lavori per l’apertura dell’uscita di sicurezza su via San Quirico. Anche se - e questa è la notizia a sorpresa - il Comune sta prendendo in considerazione soluzioni alternative per la collocazione della sala cinematografica. "Durante la progettazione e la realizzazione di questi lavori e in base alle normative che sono in continuo cambiamento – afferma il sindaco Nicoletta Fabio – l’amministrazione comunale ha lavorato all’individuazione di ambienti alternativi per il cinema ‘Nuovo Pendola’ che meritano una valutazione futura".

Per il momento da Palazzo pubblico non filtra altro, se non che intanto la programmazione potrà ripartire regolarmente per non perdere un’altra stagione invernale. Poi si tratterà di capire dove e come il Comune ipotizza di realizzare i nuovi ambienti, restituendo così all’Asp la struttura, con la storica sala che - qualunque sia il suo utilizzo - avrà la sua uscita di sicurezza.

L’amministrazione sottolinea che non ci sarà perdita di posti auto, grazie a una ridefinizione degli spazi di sosta. "Ci avviamo alla conclusione dell’iter – sottolinea il sindaco Nicoletta Fabio – che porterà alla riapertura del cinema, dopo il cantiere da parte di Asp, proprietaria dei locali, che ha permesso l’adeguamento della struttura in base alle prescrizioni pervenute".

Il vicesindaco Michele Capitani ricorda che l’intervento è stato reso necessario da una prescrizione dei Vigili del fuoco "per rendere nuovamente utilizzabile la struttura". Sul fronte della sosta, Capitani ricorda la petizione che "segnalava la possibile perdita di posti di auto. L’impegno del Comune è stato quello di razionalizzare la segnaletica e non perdere, dunque, alcun posto auto a disposizione dei residenti. Tutto questo nella consapevolezza della necessità di continuare a monitorare, attraverso il lavoro dell’assessorato alla mobilità guidato da Enrico Tucci, la disponibilità di posti auto nella Ztl, attività che già comprende un’intensa lotta all’abusivismo".

Intanto, conclude Capitani, "restituiamo lo spazio alla città e alla comunità dopo l’adeguata riqualificazione". I lavori, iniziati ieri, si concluderanno entro la settimana. Poi il riallestimento per la riapertura del cinema. In attesa delle novità annunciate.

