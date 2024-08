Pd, l’ora del cambiamento. Il segretario Boschi: "Serve rinnovare a tutti i livelli"

Il segretario Daniele Boschi entra nel merito degli scenari possibili nel futuro del Partito Democratico colligiano. "Il rinnovamento all’interno del Partito Democratico deve avvenire a tutti i livelli", sono queste le prime parole di Daniele Boschi che si prepara ad inaugurare la Festa dell’Unità. Per domenica è previsto un incontro dal titolo "Orizzonti: verso il congresso del Pd colligiano", a cui parteciperanno anche il segretario regionale Emiliano Fossi e quello provinciale Andrea Valenti. "Non sarà sicuramente quella l’occasione in cui si deciderà o meno lo svolgimento del congresso - precisa Boschi - anche se il tema sarà trattato in modo serio, approfondito e partecipato. Il passaggio congressuale necessita del legittimo protagonismo di molti attori e del rispetto delle regole, e in ogni caso sarà l’assemblea comunale del Pd a deliberare in merito". "Se il segretario si dovesse dimettere, la sua sostituzione verrebbe decisa tramite una procedura assembleare – continua Boschi –. Il suo posto verrebbe cioè ricoperto da una persona attualmente parte dell’assemblea che è la stessa eletta nel 2020, quando fui eletto segretario. Se si decide di rinnovare per davvero i passi da fare sono diversi. Intanto si devono mettere in piedi una rinnovata visione politica, un cambiamento nei metodi e nella comunicazione, una valorizzazione di energie nuove, un rafforzamento dei legami con i soggetti del territorio, che portino ad approvare nuove linee strategiche. E questo si può fare solo tramite il congresso. Se si cambia soltanto il segretario, si fa all’interno dell’assemblea, quindi a strategia invariata". "Qualche giorno fa – conclude il segretario – durante una riunione della segreteria, ho chiesto a tutti i componenti di riflettere bene e cominciare a ragionare su come vorremmo che diventasse il nostro partito, al netto della sconfitta elettorale e di un bilancio che può essere per alcuni tratti negativo ma anche positivo per tanti altri. Immaginiamoci che cosa serve per aprire una discussione interna e per poter diventare più interessanti agli occhi delle persone, degli elettori. Da lì si progetteranno i temi che vorremo toccare, il percorso da affrontare. La scelta è se vogliamo seguire la linea congressuale o quella assembleare. Se la linea rimane la stessa, tutto questo non servirà a niente".