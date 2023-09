'Partecipazione al lavoro' a Siena: Proposta di legge e raccolta firme

Sono già oltre 1500 le firme raccolte dalla Cisl Siena sulla proposta di legge popolare di partecipazione al lavoro. L’obiettivo è raggiungere in provincia 3500 sottoscrizioni per l’iniziativa lanciata a livello nazionale dal segretario generale Luigi Sbarra. Di come innovare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a modalità di partecipazione all’interno delle imprese e dare concreta attuazione all’articolo 46 della Costituzione, si è parlato alla seconda edizione dell’Open Day della Cisl in piazza del Mercato a Siena. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone mettendo a confronto sindacalisti, istituzioni, mondo delle imprese e del lavoro. "Un’iniziativa su partecipazione e democrazia economica – ha sottolineato il segretario Cisl Siena Riccardo Pucci – che sono i valori fondanti della Repubblica e della Costituzione, per aumentare le retribuzioni, qualità e stabilità del lavoro, produttività, crescita e investimenti, per un progresso economico e sociale. La campagna vuole dare protagonismo al lavoro e opportunità al lavoratore di incidere sul proprio futuro, su quello azienda e del territorio". Tra gli interventi quello di Marco Lai Centro studi Cisl Università di Firenze, Ciro Recce, segretario generale Cisl Toscana, Andrea Cuccello, segretario confederale Cisl nazionale e i saluti istituzionali del vice sindaco Michele Capitani, del sindaco Giuseppe Gugliotti per la Provincia di Siena e del vice presidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, di Massimo Braganti, dg Estar. Sarà possibile aderire alla raccolta firme nella sede Cisl di via Massetana Romana, e nelle sedi distaccate.