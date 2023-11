Parte l’intervento alla rete fognaria

Al via alcuni lavori sulla rete fognaria di Gaiole in Chianti. "Si rende necessario procedere a un intervento di manutenzione in tratti dell’impianto fognario- spiega l’amministrazione comunale- e precisamente in via Gradi a servizio della scuola media ed elementare, via Galileo Galilei a servizio dei bagni pubblici ed in Via Buonarroti a servizio dell’area per lo scarico camper". Gli interventi in programma stanno per partire. Saranno eseguiti da un’impresa di Poggibonsi e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi rapidamente.

A breve, sempre nella zona di Gaiole in Chianti, inizieranno anche altri lavori pubblici.