Palio dei Carretti. Castello vince a Valiano

Un weekend ricco di appuntamenti quello andato in scena a Montepulciano grazie alla Fiera della Maestà del Ponte a Montepulciano Stazione e al Palio dei Carretti di Valiano. E proprio qui è andata in scena l’edizione 49 della gara che ha visto il successo, dopo 13 anni di digiuno, della contrada Castello. Merito dell’equipaggio composto da Samuele Meacci (pilota) e Andrea Bambini (frenatore) che ha regalato una grande gioia al popolo verdegiallo che ha alzato al cielo il panno realizzato dall’artista Barbara Scaccini. Non c’è stata storia nella finalissima: il Castello è partito in testa e ci è rimasto fino alla fine. Il Padule ci ha provato, ma anche nella "discesona" la coppia Meacci-Bambini ha tenuto salda la testa della corsa. In finale anche Dogana e Fonte. Soddisfatta il capitano, Katiuscia Biagiotti: "Un ringraziamento ad Andrea e Samuele che ci hanno portato questo splendido Palio e a tutti i miei contradaioli. Voglio fare i complimenti a tutti i piloti e ringraziare per l’affetto ricevuto da tutte le altre contrade, questo è il Valiano che mi piace". Presente al via il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

Luca Stefanucci