Ostacolo votanti superato. Tre sindaci quasi eletti

Da ieri ci sono i primi tre sindaci quasi eletti, sulle ventinove amministrazioni comunali chiamate al voto. A Radicofani, Radda in Chianti, San Casciano dei Bagni è stata superata la soglia del 40 per cento dei votanti necessaria per considerare valide le consultazioni, quando a presentarsi è un solo candidato. E così, a Francesco Fabbrizzi, Pier Paolo Mugnaini e Agnese Carletti (tutti e tre sindaci uscenti) oggi sarà sufficiente ottenere il 50 per cento più uno dei voti validi per ottenere la proclamazione ufficiale. Un risultato che, salvo clamorose sorprese, è da considerare alla portata di tutti e tre. Bisognerà, per la certezza matematica, attendere le prime ore del pomeriggio, considerando che alle 15 inizierà lo scrutinio per le amministrative. Altro effetto sicuro, tutti i candidati consiglieri nelle tre liste sono da considerare automaticamente eletti. Nel dettaglio, il dato dell’affluenza delle elezioni di sabato e ieri è stato: Radicofani il 74,08 per cento, Radda in Chianti il 63,72 per cento, a San Casciano dei Bagni il 67,58 per cento.