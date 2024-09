Ogni scatto una storia. La finestra sul mondo. Dai diritti umani alle sfide ambientali

Tre anteprime di Siena Awards. In vista dell’apertura ufficiale di sabato, con il grande evento che si aprirà in Piazza del Campo e proseguirà al Teatro dei Rinnovati, con la premiazione dei vincitori, già da oggi il festival internazionale di fotografia entra nel vivo con tre appuntamenti pensati per presentare le mostre principali di questa decima edizione, che rimarranno visitabili fino al 24 novembre. Da oggi a venerdì, quindi, tre occasioni "per conoscere e capire gli scatti dei fotografi direttamente dalle loro parole – affermano gli organizzatori – così da interpretare le mostre personali con un carico di emozione e conoscenza, capaci di far comprendere appieno il vero significato delle immagini".

Oggi si parla di diritti umani attraverso l’obiettivo di Nicola ‘Okin’ Frioli. Alle 18.30 nella sala dell’Accademia dei Rozzi, la presentazione della mostra ‘Piatsaw’ del fotografo italiano, che negli ultimi venti anni ha lavorato su temi legati a diritti umani e ambientali. "L’esposizione – anticipano da Siena Awards – racconterà, in particolare, la tenace resistenza delle popolazioni indigene della foresta amazzonica ecuadoriana per proteggere le loro terre ancestrali dal devastante impatto dell’estrazione mineraria e petrolifera, dalle conseguenze del cambiamento climatico e dalla minaccia legata a rifiuti tossici e contaminazione da mercurio".

Secondo appuntamento domani alle 16 al centro culturale La Tinaia di Sovicille, dove sarà presentata la mostra ‘American Edge’, la personale di Steve Shapiro, che sarà diffusa anche all’interno del centro storico del paese. "La retrospettiva – spiegano i curatori – coinvolgerà i visitatori in un viaggio visivo per rivivere momenti cruciali che hanno segnato la storia culturale e sociale americana del ventesimo secolo e definito un’epoca con ripercussioni a livello mondiale". Ogni scatto racconta una storia e offre uno sguardo inedito su personalità che hanno plasmato il mondo, da Robert F. Kennedy a Martin Luther King, da Muhammad Ali a Robert De Niro, da David Bowie ad Andy Warhol. Venerdì alle 11.30 all’Accademia dei Fisiocritici la presentazione di ‘Saving the Monarchs’, dedicata al mondo incantato delle farfalle Monarca, simbolo di bellezza e resistenza, negli scatti del fotografo spagnolo Jaime Rojo. Anche quest’anno il Siena Awards propone quindi le sue finestre sul mondo, con un racconto per immagini che esplora luoghi e tempi e connessioni. Finestre che a loro volta si aprono anche su Siena, proprio grazie alle storie che le mostre portano con sé e che già nelle edizioni passate hanno attirato l’attenzione dei media internazionali. Le mostre della decima edizione del Siena Awards saranno aperte tutti i fine settimana: venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Riccardo Bruni