Oggi il "Coro che non c’è". Domani tombola

A chiusura delle tante iniziative che il borgo di Sarteano propone in occasione delle feste natalizie con "Sarteano Paese dei Presepi" il giorno della Befana, torna la "Tombola della Befana", organizzata dall’Associazione Giostra del Saracino e dalle cinque Contrade e oggi, 5 gennaio, ci sarà anche il concerto del "Coro che non C’è" di Roma.

Oggi alle ore 17, presso la Chiesa di San Francesco per gli amanti della musica si terrà il concerto appunto del “Coro che non C’è” di Roma, un viaggio musicale tra vari generi che regalerà al pubblico un pomeriggio di magia. Il "Coro Che Non C’è" (in onore dell’Isola che non c’è di Peter Pan) è un coro romano nato durante l’estate del 2019 e diretto dal Maestro Dodo Versino. Nonostante un organico di 105 membri provenienti da licei ed università di tutta Roma, il coro “non c’è” nel senso che non ha né un giorno o un luogo fisso per le prove né un repertorio di tipo fisso. Ciononostante, il coro che non c’è ha una personalità molto forte definita dalla combinazione di vari stili in un distillato unico.

A Sarteano è tradizione inaugurare il nuovo anno anche con la Tombola della Befana della Giostra del Saracino che si svolge in Piazza XXIV Giugno, domani 6 gennaio dalle ore 15.30.