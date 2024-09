Oggi concerto finale nella chiesa di Sant’Agostino

Ultimo appuntamento in programma, per il Chigiana International Festival & Summer Academy, che per chiudere la sua decima edizione ha scelto Palazzo Chigi Saracini, dove oggi si svolgerà un’intera giornata dedicata alla musica proprio nel luogo in cui questa storia ormai secolare è iniziata. Alle 12,30 si esibiranno gli allievi del corso di Composizione per strumenti antichi di Simone Fontanelli e poi, alle 18 e 21.15, nella Chiesa di Sant’Agostino, il gran finale con i concerti degli allievi di Sara Mingardo (canto), Alfredo Bernardini (oboe), Hiro Kurosaki (violino barocco), Vittorio Ghielmi (viola da gamba), da Marco Testori (violoncello barocco) e Florian Birsak (cembalo).