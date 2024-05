Un volume di successo per la collana Nuovi Quaderni Poggibonsesi. E’ il numero 6, sul tema "Una città: storie, volti e valori", già presentato nelle scorse settimane e ora prossimo a un secondo evento pubblico che si annuncia ancora all’insegna della notevole partecipazione. Venerdì 10 maggio alle 18 presso la Libreria Mondadori di Poggibonsi (largo Campidoglio,19) è in programma l’ulteriore appuntamento alla presenza degli autori, per iniziativa della Pro Loco di Poggibonsi che alcuni anni addietro ha dato vita alle pubblicazioni della serie di libri dedicati all’approfondimento di interessanti aspetti di vita della comunità. Interverrà nel ruolo di relatrice Claudia Corti che, oltre a descrivere in generale i contenuti dell’opera, si soffermerà in particolare sulle rubriche letterarie delle quali è da sempre una fine curatrice per i Nuovi Quaderni Poggibonsesi.