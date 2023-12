Nuovi mangini, lascia Materozzi

"Cosa è cambiato nello staff? Quello dei mangini si è parzialmente rinnovato con l’arrivo di Alessandro Pini e Andrea De Falco che formeranno la squadra insieme a Vittorio Lorenzetti, con me da inizio mandato. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Paolo Bacconi e Fabrizio Lusini che hanno condiviso con me ’gioie e dolori’ (ahime più dolori..) del mio primo mandato. Amici oltre che collaboratori, che come da nostra consuetudine rimangono risorse vicine allo staff Palio. Nello staff della stalla – spiega il capitano Dario Ricci – Massimiliano Materozzi ha lasciato al suo vice, Simone Galgani l’incarico di Barbaresco con Massimo Resciniti e Lorenzo Negro come vice. Era un avvicendamento programmato, e anche per Massimiliano non posso che esprimere gratitudine per quanto ha dato alla nostra Contrada. Rimane un punto di riferimento importante per i ’giovani’ che si avvicinano a questo mondo. Ci sono poi delle novità anche sui guardia fantino: un bel gruppo di giovani promesse… Francesco Bellandi, Jacopo Negro, Ugo Venturini, Ludovico Granai. Insomma sono in buona compagnia"