Morta per la pila. In campo anche gastroenterologo

Morte della piccola Camilla, l’inchiesta è ancora alla procura di Massa Carrara. Qui infatti, all’ospedale del ’Cuore, si è spenta la piccola di soli

17 mesi che ha ingoiato accidentalmente una pila. Il 18 novembre è stata eseguita l’autopsia dal medico legale Susanna Gamba, incaricata dalla procura, che ha sessanta giorni di tempo per depositare le risultanze. Al suo fianco, questa la novità, ci sarà anche un gastroenterologo per valutare l’esatta dinamica dell’accaduto ma, soprattutto, le cause della morte della bambina, figlia di una coppia dominicana, straziata dal dolore. A breve dovrebbe essere anche depositata la denuncia-querela dei genitori che hanno voluto ricostruire, sin da subito, passo dopo passo gli accessi al policlinico e le varie fasi successive,

a partire dal nuovo peggioramento dopo la dimissione dalle Scotte che costrinse poi al ricovero. E portò alla scoperta della pila a bottone ingoiata.